敵地でのアスレチックス戦で渡米後初となる猛打賞をマーク【MLB】Wソックス 9ー2 アスレチックス（日本時間18日・サクラメント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、敵地でのアスレチックス戦に先発出場し、特大の6号満塁本塁打を含む3安打の活躍を見せた。チームの大勝に大きく貢献した一方で、韓国メディアからは「道は依然として険しい」などと意外な“辛口評価”が聞こえてきた。快音を残したのは7