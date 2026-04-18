元メジャー右腕の五十嵐亮太氏が“ガチ解説”「迫力はこのトラックぐらいある」株式会社コーセーは18日、スキンケアブランド『雪肌精』のプロモーションとして、ドジャース・大谷翔平投手を起用した「大谷 SUN トラック」の出発式を渋谷で開催した。紫外線が本格化する時期に合わせ、日やけ止めの重要性を発信する大型企画。太陽とたたかう大谷をリアルな巨大3Dビジュアルで再現したトラックが、渋谷の街へ向けて始動した。記