4回に鵜飼が一時逆転の2ランを放ったが…■阪神 4ー3 中日（18日・甲子園）中日は18日、甲子園で行われた阪神戦に3-4で敗れた。4回には鵜飼が一時逆転となる2ランを放つも、終盤7回に木浪に勝ち越し打を浴び、あと一歩届かず。これで開幕から週末の土日で7連敗となった。また、対阪神戦は0勝5敗と1勝もできていない。先発の大野が3回に森下に適時打を浴び、先制点を許した。その直後には、三塁の福永が打球を追いかけてカメラ