エンゼルスのソリアーノ、月間MVPは濃厚【MLB】エンゼルス 8ー0 パドレス（日本時間18日・アナハイム）エンゼルスのホセ・ソリアーノ投手が、完璧なスタートダッシュを切った。デビュー4年目の右腕は、17日（日本時間18日）の本拠地パドレス戦で5回2/3を投げて8奪三振無失点の好投を披露。5試合に先発して失点はわずか1。無傷の5勝目を挙げた。27歳のソリアーノは2度のトミー・ジョン手術を経て、大谷翔平投手がエンゼルス最終