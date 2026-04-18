佐藤のファウルゾーンに飛んだ打球を追いかけるも…■阪神 ー 中日（18日・甲子園）甲子園で18日に行われた阪神-中日戦でアクシデントが発生した。中日の福永裕基内野手が三塁守備の際、打球を追いかけるとそのままカメラマン席へ。福永は動けず。審判やナインが心配そうに駆け寄り、福永は担架で運ばれた。一気に場内が静まり返った。3回に森下翔太外野手が適時打を放って阪神が先制。甲子園は大歓声が起きた。なお2死二塁の