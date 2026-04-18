初回ピンチでABSチャレンジに失敗「こっちも後手に回ってしまうというか」【MLB】ドジャース 7ー1 ロッキーズ（日本時間18日・デンバー）ロッキーズの菅野智之投手は17日（日本時間18日）、本拠地のドジャース戦で今季ワースト5失点を喫し、移籍後初黒星を喫した。今季から導入されたABSチャレンジ・システム（通称ロボット審判）のルールに苦しめられたようだ。初回2死二塁、1ボールからテオスカー・ヘルナンデスへの内角スプ