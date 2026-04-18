この日3Aデビューホワイトソックスの西田陸浮内野手は17日（日本時間18日）、3Aシャーロットに昇格。3Aデビュー戦で本塁打を含む4打数2安打1打点の活躍を見せた。「1番・二塁」で出場すると、4回の第2打席で左翼への安打を記録。9回には右翼席へのソロを叩き込んだ。西田は東北高を卒業後、マウントフッド・コミュニティ・カレッジに留学。2023年の米ドラフト会議でホワイトソックスに11巡目で指名された。2024年に2Aに昇格