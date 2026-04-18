5打数2安打で今季6度目のマルチ安打、菅野は4回9安打5失点で今季初黒星【MLB】ドジャース 7ー1 ロッキーズ（日本時間18日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地のロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、5打数2安打でチームの4連勝に貢献した。今季6度目のマルチ安打で打率.265に。菅野智之投手との直接対決は3打数2安打だった。チームは気温1.7度と極寒の中で行われた一戦で大勝し、13連戦