本拠地・ドジャース戦に先発【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間18日・デンバー）ロッキーズの菅野智之投手は17日（日本時間18日）、本拠地のドジャース戦で4回を投げて今季ワースト5失点と崩れ、今季2勝目はならなかった。大谷翔平投手との直接対決は右翼線二塁打、右前打、二ゴロで3打数2安打。防御率3.92。気温1.7度。極寒の中で半袖シャツでマウンドへ上がった。初回、先頭・大谷の右翼線二塁打など1死三塁からスミ