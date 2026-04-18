代表はWBCをもって引退…チェコリーグでのプレーは今年が最後に第6回ワールド・ベースボール・クラシックにチェコ代表として出場したオンジェイ・サトリア投手が今季限りで引退すると、チェコのメディア「ミルイェメ・ベースボール」が報じた。WBCをもって代表は引退していたが、国内リーグでのプレーにも区切りをつけた。サトリアは国内リーグのオストラヴァ・アローズでプレー。同メディアのインタビューに「代表チームに別