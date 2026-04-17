大型契約のビシェットや主力のリンドーアが極度の打撃不振年俸総額3億8000万ドル（約606億円）のスター軍団でありながら、苦闘が続いている。メッツは15日（日本時間16日）のドジャース戦に敗れ、泥沼の8連敗を喫し、ナ・リーグ東地区最下位に沈んでいる。目を覆う惨状ぶりに、米メディアも苦言を呈している。スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」の野球アカウント「B/Rウォークオフ」は16日（同17日）、「年俸総額