【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が6月10日にリリースする15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」に収録される新曲「What’s “KAZOKU”?」のフォーメーションを4月18日22時から櫻坂46オフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開する。 ■「What’s “KAZOKU”?」はTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期OPテーマ 「What’s “KAZOKU”?」は、現在放送中のMBS/TBS系