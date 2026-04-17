AKB48の川村結衣さんがファーストピッチに登場■日本ハム ー 西武（17日・エスコンフィールド）アイドルグループ「AKB48」の川村結衣さんが17日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-西武戦の試合前にファーストピッチに登場。可憐なスカート姿で豪快なワンバウンド投球を披露した川村さんにどよめきが広がった。大役を務めた川村さんは、マウンドにあがる直前に一礼すると、投球モーションに入る前にもペコリ。日本ハムの