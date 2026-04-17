日本野球協議会が中体連所属の選手を対象にアンケート実施日本野球協議会は17日、日本中学校体育連盟（中体連）軟式野球競技部に所属する選手を対象に実施した「全国中学生アンケート2025」の調査結果を公開した。中学から部活動で野球を始めた選手が30％を超え、近年続いていた中学軟式の競技人口減少に歯止めがかかった要因になっていると考察している。同協議会は2024年7月、中学部活動の支援や中学生を応援する「中学球児