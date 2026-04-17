ソフトバンク・柳田が初回に先制3ランを放った■ソフトバンク 6ー0 楽天（16日・北九州）ソフトバンクの柳田悠岐外野手が16日、北九州で行われた楽天戦に「4番・指名打者」で先発出場。先制3号3ランを放ち、球場は騒然とした。「衰え知らずですげぇ」「エグすぎ」と脱帽するファンが続出している。柳田は初回の第1打席、1死二、三塁の好機で打席に立つと、22歳ドラ1右腕・藤原の甘く入った変化球を強振した。打球はあっという