16日のDeNA戦でオスナのバットが川上球審の頭部を直撃ヤクルトが17日に公式X（旧ツイッター）を更新し、試合中に頭部へバットが直撃して負傷交代した川上球審へのお見舞いメッセージを投稿した。16日に神宮球場で行われたDeNA戦で、ホセ・オスナ内野手のスイングしたバットが直撃するアクシデントが発生していた。アクシデントは8回無死、ヤクルトの攻撃中に起きた。オスナが4球目をスイングしてファウルとなった際、振り切っ