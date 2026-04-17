キハダと同じ1995年生まれ■ヤクルト 2ー0 DeNA（16日・神宮）躍進を続けるヤクルトに頼もしいリリーバーが爆誕した。ヘスス・リランソ投手は5試合に投げて防御率0.00、3ホールド、奪三振率11.57、被打率.176をマーク。「神助っ人」「ストレートめっちゃ重そう」とファンも衝撃を受けている。16日のDeNA戦（神宮）では2点リードの7回からマウンドへ。先頭の度会には8球粘られたがニゴロに仕留めると、山本は4球で空振り三振、