プロ8年目の勝又は2021年オフに野手転向、12日広島戦では初のお立ち台■ヤクルト 2ー0 DeNA（16日・神宮）DeNAの勝又温史外野手が16日、神宮球場で行われたヤクルト戦の6回に代打で登場し中前打を放った。プロ8年目、野手としては5年目のシーズンで「明日があるかわからない立場」と勝負を賭け、必死の毎日を送っている。5回まで、チームは松本健の前に散発2安打に抑え込まれ、3回以降は1人の走者も出ていなかった。6回無死、