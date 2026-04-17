最初の17試合で5本塁打…防御率0.50と無双MLB公式サイトが16日（日本時間17日）、シーズン最初の「打者パワーランキング」を発表した。ドジャース・大谷翔平投手が開幕前のランキングに続き、堂々の1位に輝いた。投打で異次元の活躍を見せる姿に、同サイトの識者も称賛の声を送っている。“打者・大谷”は最初の17試合に出場し、打率.254、5本塁打、出塁率.402、長打率.508を記録している。開幕から6試合連続でノーアーチ、長打