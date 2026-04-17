試合で自分の力を発揮するために…重要な“緊張との向き合い方”大事な試合になるほど、選手たちはプレッシャーを感じてしまう。思い通りのプレーができず、悩む子どもや保護者は多いのではないだろうか。日本ハムとヤクルトで計11年間プレーし、現在はスポーツメンタルコーチとしても活動する今浪隆博氏は、パフォーマンス向上に導く緊張との向き合い方を伝えている。「緊張しない方法ってありますか？」と質問を受けることが多