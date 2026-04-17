5年ぶりの投手専念で今季初の2桁10奪三振をマーク【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に先発登板して今季2勝目を挙げた。5年ぶりに投手に専念したマウンドで、6回10奪三振1失点と好投。衝撃のパフォーマンスで防御率を0.50とし、日本のファンからは「最強すぎる」などとサイ・ヤング賞を確信する声が相次いでいる。上々の立ち上