元中日の杉本氏が明かす亡き父に捧げた白星星野仙一監督体制1年目（1987年）の中日は、巨人にリーグ優勝を許し2位に終わった。その年に左腕エースとして活躍したのが杉本正氏（野球評論家）だ。キャリアハイの13勝を挙げたが、その中には悲しみを乗り越えての勝利も。7月7日の阪神戦（金沢）でマークした9勝目は亡き父に捧げる白星だった。この年の中日は、ロッテ時代に3冠王を3度獲得した落合博満内野手がトレード移籍で加入