トライネン、スコットが好リリーフ【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に先発登板し、6回4安打1失点10奪三振の好投で今季2勝目をマークした。大谷からマウンド引き継いだ2投手も好投し、ファンは「別人すぎる」などと感激している。大谷翔平の降板後、2番手としてマウンドに上がったブレイク・トライネン投手は1回を1安打1奪三振