オリックスは同一カード3連勝…寺西成騎が今季初勝利 16日にパ・リーグ公式戦3試合が行われた。ソフトバンクー楽天は、6-0でソフトバンクが勝利した。初回に柳田悠岐外野手の3号3ランで先制すると、その後も山川穂高内野手の5号ソロなどで着実に加点した。先発の大津亮介投手は7回11奪三振無失点の快投で2連勝を飾った。後続の木村光投手、上茶谷大河投手も無失点でつないだ。近藤健介外野手は10試合連続安打を記録している。楽