チザムJr.がロビンソン氏に敬意見せるもファンからは厳しい声ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手が示した“レジェンド”への敬意が、米ファンの思わぬ反発を招いた。メジャーでは4月15日を「ジャッキー・ロビンソンデー」に定めており、この日は全球団の選手がロビンソン氏の背番号「42」を着てプレー。チザムJr.もロビンソン氏を参考に、いつもと違う着こなしで出場したが、これが裏目に出たようだ。チザムJr.は同日（日本