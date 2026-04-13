2026年度最初の「阿波おどり未来へつなぐ実行委員会」が4月13日に開かれ、演舞場や踊り広場のほか、にわか連の愛称が発表されました。2026年度はじめての「阿波おどり 未来へつなぐ実行委員会」。はじめに役員の選出が行われ、委員長には阿波踊りを通じてまちの活性化に取り組む団体「つなぐ阿呆とくしま」の庄野浩司委員が再任されました。（再任が決まった・庄野浩司 委員長）「踊りはすごく大事なものだ。かっこいいものだとい