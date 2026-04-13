新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」10周年を記念し、４月11日（土）から12日（日）にわたり特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。４月12日（日）には「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』〜今日好きメンバー襲来！明日、学校で話したい都市伝説SP〜」を放送した。YouTubeチャンネル登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・NaokimanがMCを務めるエンターテインメントショー『ナオキマンの都