毎週金曜日22：30よりTOKYO MXほかにて放送中、大人気ライトノベル『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』（著：佐伯さんイラスト：はねこと）を原作としたアニメ第2期、第2話の先行カットとサブタイトルが公開された。「小説家になろう」にて2018年12月より投稿され、GA文庫（SBクリエイティブ刊）にて刊行中の大人気ライトノベル『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』（著：佐伯さんイラスト