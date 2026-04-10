【お隣の天使様】第2話 先行カット＆サブタイトル公開！
毎週金曜日22：30よりTOKYO MXほかにて放送中、大人気ライトノベル『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』（著：佐伯さん イラスト：はねこと）を原作としたアニメ第2期、第2話の先行カットとサブタイトルが公開された。
「小説家になろう」にて2018年12月より投稿され、GA文庫（SBクリエイティブ刊）にて刊行中の大人気ライトノベル『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』（著：佐伯さん イラスト：はねこと）。それを原作としたアニメが2023年1月より第1期が放送され、第2期が2026年4月より放送開始した。
第2期第2話「夏休みの始まり」の先行カット が公開された。
＞＞＞第2話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
（C）佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会
「小説家になろう」にて2018年12月より投稿され、GA文庫（SBクリエイティブ刊）にて刊行中の大人気ライトノベル『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』（著：佐伯さん イラスト：はねこと）。それを原作としたアニメが2023年1月より第1期が放送され、第2期が2026年4月より放送開始した。
第2期第2話「夏休みの始まり」の先行カット が公開された。
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（C）佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会
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