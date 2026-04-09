50年来のファンが紙チケット発行を巡って“ひと悶着”ドジャースが50年間にわたってシーズンチケットを保有してきた81歳の熱狂的なファンに対し、紙のチケット発行を拒否したことが波紋を呼んでいる。球団のチケット完全デジタル化に伴う対応だが、携帯電話の操作が難しい高齢ファンへの配慮に欠けるとして米メディアが報道。SNS上で「年齢で差別している」「かわいそうに」と批判が殺到する事態となっている。米地元局「NBCロ