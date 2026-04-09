カナダ局の中継で登場した“ブルージェイズOB”日本人ドジャースの中継で話題が大きく“脱線”した。ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場を果たした。中継ではレポーターがデーブ・ロバーツ監督から聞いた大谷の“素顔”を披露。すると、実況と解説はかつて同球団に所属していた“別の日本人左腕”を思い出し、放送席は爆笑に包まれた。話題に上がったのは