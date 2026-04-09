Amazonで、アドビのサブスクリプションプラン「Creative Cloud Pro」（12カ月版）が半額となる50％OFFでセール中だ。本日23時59分まで、通常10万2,960円のところ5万1,480円で購入できる。 PhotoshopやLightroom、Premiereをはじめ20以上のCreative Cloudアプリが利用できる、アドビの中でも上位に位置づけられるプランだ。ポイントは、Photoshopなどに搭載される「生成塗りつぶし」や「生成拡張」といった基本的な生成AI