福利厚生の食事補助サービス「チケットレストラン」を展開する株式会社エデンレッドジャパン。4月1日から施行した「食事補助制度」の非課税限度拡大を機に、福利厚生業界大手である株式会社ベネフィット・ワン、さらに株式会社イーウェルと連帯を強化すると発表しました。さらに、外食大手とタッグを組む新サービスもスタートさせました。■日本の「食事補助」を世界水準へエデンレッドジャパンの代表取締役社長 天野総太