MLB機構発表MLB機構は6日（日本時間7日）、両リーグの週間最優秀選手を発表した。ナ・リーグはアンディ・パヘス外野手（ドジャース）が選ばれ、ア・リーグはヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）が受賞した。今季2度目（3月30日〜4月5日）の週間MVPに輝いたのは、打率.583、2本塁打、7打点、OPS1.532の猛打を見せたパヘスだ。開幕から好調を維持していた25歳は、3月30日（同31日）から5試合連続複数安打をマーク。1日（同