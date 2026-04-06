レーザーテックが頑強な値動き。全般リスク回避ムードのなか、ここ最近は半導体製造装置関連株も上値の重い展開が続いているが、そのなか同社株は同業他社と一線を画して上値指向を維持。３月下旬以降、７５日移動平均線を足場に下値切り上げ波動を継続し、日足一目均衡表も雲の上空を行く展開となっている。３月末には高感度・短時間・低運用コストなどのニーズに対応したマスク欠陥検査装置の新製品を