DeNAの伊勢から逆転1号3ランを放った■巨人 3ー1 DeNA（5日・東京ドーム）巨人・大城卓三捕手が5日、東京ドームで行われたDeNA戦で、1点を追う7回に代打で登場すると、今季初安打となる1号逆転3ランを放った。期待されながらも、昨季は結果を残せなかった“打てる捕手”の一撃に、ファンも「最高!!」と興奮していた。打線がDeNAの石田裕太郎投手の攻略に苦しむなか、7回に2本の安打で2死一、三塁のチャンスを作ると、大城が先