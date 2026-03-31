Ｒｉｄｇｅ－ｉが堅調推移。３０日の取引終了後、連結子会社のスターミュージック・エンタテインメントの株式をＳＢＩホールディングスに全て譲渡することで基本合意したと発表。経営資源の選択と集中に向けた取り組みを評価する買いが入ったようだ。スターミュージック・エンタテインメントは音楽事業やソーシャルメディアマーケティング事業を展開。譲渡の契約締結日は５月１