女性のひとり旅がブームとなっています。挑戦してみたいけれど、不安もある…そんな人におすすめなのが、スタイリスト・地曳いく子さんが提唱する「ハーフひとり旅」。旅の達人でもある地曳さんは、同じ目的をもつ友人と現地で落ち合って行動し、それ以外はひとり時間を満喫するスタイルを楽しんでいるといいます。詳しく聞きました。※ この記事は文庫『新しい大人ひとり旅』（扶桑社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して