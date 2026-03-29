3回に四球で出塁した一塁ベース上でひまわりの種をパクリドジャースの大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場した。白熱した接戦を展開しているなか、一塁ベース上で思わぬ“サプライズ”を受けた。まさかの展開に「初めて見た笑」「なんで？」とファンも爆笑している。人柄があふれる異例の一幕が起きた。3回1死で迎えた第2打席で四球を選んで出塁すると、一塁ベー