私的に資産を使われたとして開幕前日に提訴フィリーズのアレク・ボーム内野手が両親と裁判沙汰になっていると、26日（日本時間27日）に地元紙「フィラデルフィア・インクワイアラー」など複数のメディアが報じた。アレク側は資金を両親が私的に使用したと主張。両親側はこれを否定している。アレク側は開幕戦前日に訴状を提出。少なくとも300万ドル（約4億8100万円）の賠償金に加え、問題となっている資金の使途に関する会計報