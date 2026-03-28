私的に資産を使われたとして開幕前日に提訴

フィリーズのアレク・ボーム内野手が両親と裁判沙汰になっていると、26日（日本時間27日）に地元紙「フィラデルフィア・インクワイアラー」など複数のメディアが報じた。アレク側は資金を両親が私的に使用したと主張。両親側はこれを否定している。

アレク側は開幕戦前日に訴状を提出。少なくとも300万ドル（約4億8100万円）の賠償金に加え、問題となっている資金の使途に関する会計報告にかかる費用、その他の救済措置などを求めているという。

もともと収入を管理するために両親が2つの合同会社を設立して管理していた。株式や投資に充てる目的だったとされていたが、合同会社の権限を事実上両親だけに制限したという。水増し請求が疑われる不自然な金銭のやり取りがあったことから、訴状の中には父・ダニエルと母・リサがこの資金を「私的に流用した疑いがある」と指摘されている。

今年1月にはアレクが口座明細やログイン情報を両親に求めたところ、両親は間に弁護士を置いて対応し、最小限の情報しか提供しなかったという。さらに両親は合同会社の管理に費やした費用としてアレクに時給50ドル（約8000円）を要求していたという。

「フィラデルフィア・インクワイアラー」によると、両親は弁護人を通じ、「ミスター・ミスボームは息子様のことを愛しており、常に個人的にも、プロとしても今日まで、彼にとって最善のことをしてきました。法的な申し立てに対して彼らは深く悲しんでいます。事実とは異なる驚くべき情報であり、（不正行為は）全くメリットを生まないことだと信じています」とコメントした。

29歳のボームは強豪フィリーズの三塁、打っては主軸を担うスタープレーヤーだ。1月には1年1020万ドル（約16億3500万円）で契約した。（Full-Count編集部）