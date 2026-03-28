キム・ヘソンはOP戦打率.407も開幕3A行きに【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に5-4で勝利。開幕2連勝を飾った。劣勢な展開を変えたのは、アレックス・フリーランド内野手の一発。開幕ロースター入りしてアピールを続ける24歳だが、一方で韓国メディアからは“焦り”が聞こえている。フリーランドは「9番・二塁」で先発出場