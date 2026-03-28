マイナーリーグ公式サイトで公示されたナショナルズ傘下マイナーの小笠原慎之介投手が、3Aロチェスターから2Aハリスバーグに降格したことが27日（日本時間28日）、マイナーリーグ公式サイトで公示された。メジャーキャンプに招待選手として参加していたが、2年契約の2年目となる今季は開幕2Aからメジャー再昇格を目指すことになった。今春のオープン戦では2試合に登板し、計3回1/3を投げて1安打1失点、2四球5奪三振で防御率2.7