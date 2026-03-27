富士山のおいしい水が手軽に味わえる天然水ウォーターサーバー「FRECIOUS（フレシャス・デュオツー）」を提供している富士山GXホールディングス株式会社は、3月25日より「FRECIOUS dewo ii（フレシャス・デュオツー）」の発売を開始しました。■必要な機能のみアップデートした「FRECIOUS dewo ii（フレシャス・デュオツー）」発売から10年以上愛されてきたモデル「dewo」をアップデートして誕生したのが「FRECIOUS dewo ii」です