27日（金）、令和7年度 第31回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会（さくらバレー）女子の決勝が町田市立総合体育館で行われ、下北沢成徳（東京）と横浜隼人（神奈川）が対戦した。 同大会で7度の優勝を誇る下北沢成徳は準々決勝で古川学園（宮城）を、準決勝で豊橋中央（愛知）を破り、決勝まで駒を進めた。対して横浜隼人は細田学園（埼玉）との準々決勝、敬愛学園（千葉）との準決勝を制し、決