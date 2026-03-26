「急遽…保護受け入れの要請があり、緊急レスキューへ動きました」【写真】飼育崩壊現場で、生き残った犬や猫を捜索そうSNSに投稿したのは、三重県伊賀市を拠点に活動する「《一般社団法人》動物保護団体わんらぶ」さん（@animalrescueonelove）。母と娘で運営し、犬猫の保護や医療ケア、譲渡活動を行っている団体だ。今回、関西のある一軒家で起きていたのは、いわゆる「多頭崩壊」ではなく、保護活動家による飼育崩壊だった。連