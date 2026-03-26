米メディアも注目したドジャースとユニクロのパートナーシップ契約新しくなったドジャースタジアムに日米のファンが困惑している。ドジャースは25日（日本時間26日）、パートナーシップ契約を結んだ日本の大手衣料ブランド「ユニクロ」との会見を本拠地で行った。そこで披露された“新仕様”に「なんてこった」「クレイジーだ」と、呟くファンが目立った。会見では球場の新たな名称が発表され、ドジャースタジアムとは別に、本