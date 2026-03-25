エンゼルス戦で11三振を奪う快投直後に更新【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手」で投打同時出場。11三振を奪う快投を見せた後、自身のインスタグラムを更新。しかしその内容が、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。「なんだこれ」「隠しキャラかな」といった声が相次ぎ、“推理合戦”を繰り広