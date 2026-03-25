25日午後の木原稔官房長官の記者会見で、備蓄石油の放出をアジアなど他国の支援に使う考えはあるか、との質問が出た。【映像】「石油の備蓄放出を他国の支援に使う？」官房長官の答え18日の記者会見でも「ベトナムから備蓄石油の提供の要請が来ているのは事実か？どう対応する？」と問われ、この時は「外交上のやり取りであり、詳細を明らかにするということは差し控えます」と答えていた。25日の会見では記者が「ベトナムが