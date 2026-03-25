球団発表ドジャースは24日（日本時間25日）、大阪に本社を置く不動産開発会社「サムティホールディングス」とオフィシャルパートナーとして複数年のパートナーシップ契約を締結したと発表した。ドジャースタジアムのドジャース側ブルペンには「不動産を、超えてゆけ。」との広告が掲出され、球場内でプロモーションが行われる予定だ。サムティは山本由伸投手をオリックス時代から支援しており、山本は同社のブランドパートナー